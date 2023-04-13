Минэкономразвития предложило оценивать проекты регуляторных документов по затратам бизнеса

В Министерстве экономического развития (Минэкономики) предложили внести новые изменения в механизм оценки регулирующего воздействия (ОРВ). Речь фактически идет о возможности оценки проектов регуляторных документов по затратам бизнеса, сообщается в проекте постановления правительства.

Соответствующий документ был разработан по поручению вице-премьера и главы аппарата Белого дома Дмитрия Григоренко. Данное постановление подразумевает деление проектов по различной степени воздействия регулирующих органов — высокой, средней и низкой, уточняется в материале.

«Высокая степень предусмотрена для проектов, содержащих нормы, на соблюдение которых в течение шести лет с момента предполагаемой даты вступления в силу документа затраты бизнеса составят более 3 млрд руб., средняя и высокая степени — для проектов от 0,3 до 3 млрд руб. и менее 300 млн руб. соответственно. Для проектов с низкой степенью регулирующего воздействия предлагается ввести специальную процедуру, что, вероятно, должно повысить объективность и качество расчетов, проведенных разработчиком», — уточняется в пояснительной записке к проекту постановления.

Заниматься соответствующей оценкой проектов, согласно документу, должны будут представители профильной рабочей группы при подкомиссии правкомиссии по административной реформе. На завершающей стадии к обсуждению подключатся сотрудники Минэкономики, заключается в материале.

1 февраля аудиторы консалтинговой компании FinExpertiza оценили расходы российского бизнеса в рекордные 18,9 трлн рублей. При этом расходы российских крупных и средних компаний за девять месяцев прошлого года выросли на 12% или 2,1 трлн руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.