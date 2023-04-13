Аналитики нашли «парадокс» в связи между экспортом энергоресурсов и инвестициями в России

Экономисты представили три сценария развития экономики России под воздействием шока, вызываемого сокращением доходов от экспорта энергоресурсов. При этом все варианты указывают на «парадокс», согласно которому ожидание спада приводит к росту инвестиций на внутреннем рынке России, сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования главного экономиста Банка России Михаила Андреева и заведующего международной лабораторией математического моделирования экономических процессов Института Гайдара Андрея Полбина РБК.

Вышеперечисленные сценарии различаются степенью сокращения доходов российского бюджета от экспорта энергетических ресурсов. На начало текущего года этот показатель оставался на относительно высоком уровне, несмотря на международные санкции, однако в ближайшие годы может сократиться на 40%, 60% или 80% соответственно, допускают авторы исследования.

«При сокращении сырьевых доходов на 40%, 60% и 80% в долгосрочном периоде ВВП снижается на 7,1%, 10,7% и 14,2% соответственно, а потребление домохозяйств — на 9,3%, 14% и 18,6%. Однако падение экспорта в сырьевом секторе частично компенсируется ростом поставок в несырьевом секторе, не подверженном санкциям. Это связано с ожидаемым ослаблением национальной валюты, которое выгодно несанкционным экспортерам, а также снижением реальных зарплат», — заключается в материале.

5 апреля пресс-служба Министерства финансов (Минфина) опубликовала информацию, согласно которой российский федеральный бюджет в текущем месяце недополучит 113,6 млрд руб. нефтегазовых доходов. Для сравнения, в марте казна недополучила 39 млрд руб.