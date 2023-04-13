Суд по иску «Траста» взыскал с Ананьевых 113,1 миллиарда рублей убытков

Арбитражный суд Москвы по иску банка «Траст» взыскал солидарно около 113,1 миллиарда рублей убытков с троих бывших контролирующих лиц Автовазбанка, включая экс-бенефициаров Промсвязьбанка братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом разбирательства.

Поданный еще в апреле 2021 года иск «Траста» о солидарном взыскании убытков, причиненных санацией «АВБ Банка», адресован бывшим контролирующим лицам этого кредитного учреждения, первую санацию которого проводил Промсвязьбанк. Ответчиками в иске, помимо Ананьевых, указаны экс-совладелец «АВБ Банка» Николай Таран и Олег Вдовин, президент «АВБ Банка» с февраля 2016 по август 2018 года. Суд в среду, как рассказал источник, требования к Вдовину отклонил.

Автовазбанк был основан в 1988 году. Одним из его учредителей стал «АвтоВАЗ». В июле 2015 года ЦБ РФ передал «АВБ Банк» на санацию Промсвязьбанку Ананьевых. Но в декабре 2017 года санация потребовалась уже самому ПСБ, Автовазбанк затем отошел «Трасту».

С апреля 2018 года Банк России в качестве финансовой помощи «АВБ Банку» предоставил денежные средства в форме депозитов на сумму 352,5 миллиарда рублей и средства на докапитализацию в размере около 350 миллионов рублей.

Сумма этого иска рассчитана по формуле из закона о банкротстве: убытки равны доходу, который ЦБ получил бы, разместив потраченную на санацию банка сумму под ключевую ставку вместо нулевой, под которую он выделяет средства через Фонд консолидации банковского сектора. С августа 2022 года это дело по ходатайству Центробанка, участвующего в нем в статусе третьего лица, слушалось в закрытом режиме.

На базе банка «Траст» после присоединения к нему летом 2018 года «Рост банка» был создан банк непрофильных активов (БНА), который консолидировал «плохие» и непрофильные активы ряда санируемых банков для их дальнейшей продажи. «Траст» в марте 2019 года сообщал, что завершил присоединение активов «АВБ Банка» на 340 миллиардов рублей, тем самым завершив консолидацию активов в сфере интересов БНА. С учетом ранее переданных активов группы «Открытие», включая активы «Бинбанка», «Траста» и «Рост банка», их общая стоимость достигла на тот момент 2 триллионов рублей.