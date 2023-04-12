Грузия намерена конкурировать с Турцией по направлению All inclusive

Грузия намерена развивать свою туристическую инфраструктуру, чтобы составить конкуренцию Турции в направлении отдыха «все включено». Министерство финансов и экономики Аджарии в Батуми приняло участие в презентации, где объявили о старте проекта по строительству 4-х отелей вида All inclusive, сообщает Forbes.ge.

Отели будут построены в элитном пригороде Батуми – Гонио под международными брендами Wyndham Grand и Wyndham Grand Residences. Это бренды всемирной отельной сети Wyndham Hotels & Resorts, которая лидирует по количеству отелей в мире (9300 отелей в 153 странах мира).

Обслуживанием комплекса займется одна из крупнейших международных управляющих компаний Aimbridge Hospitality (1500 отелей в лакшери-сегменте). Ранее Aimbridge Hospitality завершил слияние с международной компанией InterState, которая управляла Олимпийской деревней и другими объектами на Красной Поляне и других регионах РФ и мира.

В регион будут организованы пакетные туры. Туристическая нагрузка в отельном комплексе Wyndham Grand в Гонио, по оценкам аналитиков, составит 400 000 человеко-дней.

Всего в комплексе отелей на площади 15 000 м2 разместят 75 объектов инфраструктуры (СПА, ресторанов, аквазоны, баров, детских центров и т.д.). Также в комплексе разместят клинику физиотерапии.

На данный момент проект уже привлек внимание ряда инвесторов из РФ, Израиля, ЕС и стран Персидского залива так как номерной фонд доступен для частных инвестиций в формате купли-продажи.

«С точки зрения инвестиций, этот проект – беспрецедентен, что очень значимо для нашего региона. С нашей стороны, со стороны правительства, продолжится его поддержка» – отметил на презентации министр финансов и экономики Аджарии Джаба Путкарадзе.

По данным ИЦ РМС, количество туристов в Грузию в 2022 году достигло 3,9 млн человек, что на 176% больше, чем в 2021 году. По данным Нацбанка Грузии, в 2022 г. Грузия получила 3 ​​миллиарда 517 миллионов долларов дохода от туризма.