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В «Укрэнерго» заявили, что Украина с 12 апреля экспортирует электроэнергию в Польшу

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Укрэнерго

Украина с 12 апреля начала экспортировать электроэнергию в Польшу. Об этом национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила в своем Telegram-канале.

«По данным на 12 апреля производство электроэнергии полностью обеспечивает потребность потребителей. В энергосистеме имеется достаточный резерв мощности. Благодаря этому есть возможность экспортировать электроэнергию в Молдавию (30-95 МВт в разные часы), и с сегодняшнего дня – в Польшу (до 75 МВт в разные часы)», — следует из поста.

7 апреля ТАСС сообщило, что министр энергетики Украины Герман Галущенко подписал документ, который разрешает начать процесс восстановления экспорта электроэнергии в Европу. По данным главы ведомства, украинская энергосистема почти два месяца работает без ограничений для потребителей и обладает запасом мощности.

Галущенко ожидает, что возобновление экспорта привлечет дополнительный финансовый ресурс. Он добавил, что экспорт электроэнергии может быть приостановлен в случае нарушения обеспечения обеспечения украинских потребителей электричеством.

3 апреля сообщалось, что национальная энергетическая компания Украины «Укрэнерго» сняла все ограничения, приводившие к отключениям света в стране.

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