Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Британия ввела санкции против совладельца холдинга USM Владимира Скоча

close
100%
Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Британия ввела санкции в отношении компании USM Holdings, совладельцем которой является российский бизнесмен Алишер Усманов, а также в отношении акционеров холдинга — Владимира Скоча и его внучки Варвары Скоч. Об этом говорится на сайте британского правительства.

Также сообщалось, что ограничения, введенные Великобританией, коснулись управляющего партнера АФК «Система» и главы совета директоров ПАО «МТС» Феликса Евтушенкова.

12 апреля Великобритания внесла 11 новых позиций в антироссийский санкционный список.

Как ранее рассказал посол России в Лондоне Андрей Келин, двусторонние хозяйственные связи России и Великобритании по итогам 2022 года фактически «обнулились», поскольку антироссийские санкции коснулись почти всех направлений существовавших торговых отношений. Как указал дипломат, к июню 2022 года импорт в Великобританию из России был свернут на 97%, а экспорт в РФ сократился на 90%. Он также уточнил, что исключение составляли лишь закупки британской медицинской и фармакологической продукции, которая не подпала под ограничительные меры.

Все новости на тему:
Санкции против России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях