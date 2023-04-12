Британия ввела санкции против совладельца холдинга USM Владимира Скоча

Британия ввела санкции в отношении компании USM Holdings, совладельцем которой является российский бизнесмен Алишер Усманов, а также в отношении акционеров холдинга — Владимира Скоча и его внучки Варвары Скоч. Об этом говорится на сайте британского правительства.

Также сообщалось, что ограничения, введенные Великобританией, коснулись управляющего партнера АФК «Система» и главы совета директоров ПАО «МТС» Феликса Евтушенкова.

12 апреля Великобритания внесла 11 новых позиций в антироссийский санкционный список.

Как ранее рассказал посол России в Лондоне Андрей Келин, двусторонние хозяйственные связи России и Великобритании по итогам 2022 года фактически «обнулились», поскольку антироссийские санкции коснулись почти всех направлений существовавших торговых отношений. Как указал дипломат, к июню 2022 года импорт в Великобританию из России был свернут на 97%, а экспорт в РФ сократился на 90%. Он также уточнил, что исключение составляли лишь закупки британской медицинской и фармакологической продукции, которая не подпала под ограничительные меры.