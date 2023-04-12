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РИА Новости: вложения россиян в российские облигации в валюте достигли рекордных 793 млрд рублей

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Кирилл Каллиников/РИА \«Новости\»

По итогам февраля текущего года объем вложений семей из РФ в российские облигации, номинированные в иностранной валюте, достиг рекордных 793 млрд рублей в денежном выражении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные подсчеты на основе статистических данных Центробанка.

«Вложения домохозяйств в России в долгосрочные долговые ценные бумаги резидентов в иностранной валюте по состоянию на 1 марта составили 792,7 миллиарда рублей, что является максимальным значением с начала 2018 года, когда Центробанк начал вести такую статистику», — говорится в материале.

Одной из причин подобной динамики стал тот факт, что за последнее время на внутреннем финрынке РФ компании стали активнее занимать в китайских юанях. Этот фактор поспособствовал выпуску в том числе замещающих облигаций, заключается в статье.

22 марта директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков заявил, что китайский юань стал адекватным вариантом для диверсификации и сохранения сбережений. В зависимости от финансовой ситуации инвестора, доля юаня в портфеле может варьироваться в коридоре 10–30%.

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