Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России могут подорожать изделия из натурального меха на 10% в 2023 году

close
100%
Depositphotos

Изделия из натурального меха в 2023 году могут подорожать на территории России на 10%. Об этом написало агентство «Интерфакс» со ссылкой на сообщение президента Российского пушно-мехового союза Сергея Столбова.

«В 2023 году в пределах 10% повышение цен ожидается, так как будут поступать в торговлю новые партии товара, который будет производиться из пушнины, закупленной по более высоким ценам на международных аукционах», — сказал Столбов.

По словам президента союза, отечественным предпринимателям удалось найти новые логистические маршруты для импорта комплектующих, химикатов для выделки, фурнитуры — «всего, что импортировалось».

Накануне в пресс-службе «Российского экологического оператора» сообщили, что с приходом теплых весенних дней россияне стали массово выбрасывать шубы и дубленки.

В первой половине января в аналитическом центре НАФИ представили данные исследования, согласно которым шубы или другие виды одежды, обуви и аксессуаров с натуральным мехом есть у 42% россиян.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях