В России могут подорожать изделия из натурального меха на 10% в 2023 году

Изделия из натурального меха в 2023 году могут подорожать на территории России на 10%. Об этом написало агентство «Интерфакс» со ссылкой на сообщение президента Российского пушно-мехового союза Сергея Столбова.

«В 2023 году в пределах 10% повышение цен ожидается, так как будут поступать в торговлю новые партии товара, который будет производиться из пушнины, закупленной по более высоким ценам на международных аукционах», — сказал Столбов.

По словам президента союза, отечественным предпринимателям удалось найти новые логистические маршруты для импорта комплектующих, химикатов для выделки, фурнитуры — «всего, что импортировалось».

Накануне в пресс-службе «Российского экологического оператора» сообщили, что с приходом теплых весенних дней россияне стали массово выбрасывать шубы и дубленки.

В первой половине января в аналитическом центре НАФИ представили данные исследования, согласно которым шубы или другие виды одежды, обуви и аксессуаров с натуральным мехом есть у 42% россиян.