Производитель водки Absolut объявил о возобновлении поставок в Россию

Шведская компания-производитель водки Absolut и владеющий ей французский концерн Pernod Ricard объявили о возобновлении поставок в Россию. Об этом сообщает газета Kristianstadsbladet со ссылкой на представителя Absolut Паулу Эрикссон.

«Компания «Абсолют» и материнская компания Pernod Ricard снова начинают экспорт алкоголя в Россию», — сказано в сообщении.

По словам Эрикссон, Pernod Ricard с начала СВО действовал с учетом интересов сотрудников и в России и на Украине.

Ранее РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы сообщал, что Россия в 2022 году увеличила импорт вина из зарубежных стран на 10% по сравнению с годом ранее. Это произошло, несмотря на санкции Запада. По данным таможенной службы, больше всего вина Россия импортировала из Италии. Показатель в 2022 году вырос на 19% до 134,11 млн литров по сравнению с 2021 годом. Значительные объемы были завезены из Испании и Грузии.