«Донстрой» вошел в тройку ведущих девелоперов страны по объемам «зеленого» строительства

Компания «Донстрой» заняла третье место по объемам «зеленого» строительства в России, согласно последним данным аналитического отчета «Дом.рф». Девелопер возводит 998 тыс. кв. метров жилья с классом энергоэффективности «А» и выше.

Аналитики отмечают, что сегодня доля энергоэффективного строительства от общего объема текущей застройки компании «Донстрой» составляет 86%. Это 1,7 млн кв. м недвижимости в 46 корпусах на 13 890 квартир в проектах «Остров», «Событие», «Река», «Символ» и «Сердце Столицы».

Объекты социальной инфраструктуры девелопера также соответствуют требованиям «зеленого» строительства. Например, высокий класс энергоэффективности — «А» — будет у нового учебного корпуса Бауманской инженерной школы № 1580, которая откроется в этом году на территории жилого комплекса «Символ».

Современные экологичные технологии и инженерные решения «Донстрой» также внедряет при строительстве образовательного центра во втором квартале проекта «Остров».

В компании уточнили, что в здании установят систему рекуперации тепла, позволяющую экономить энергию на отопление, водоэффективную сантехнику с оптимальным расходом воды, грязеулавливающие решетки для сбора уличной грязи. Приток свежего воздуха без сквозняков обеспечит приточно-вытяжная вентиляция с фильтрами очистки воздуха.

Соответствие жилых комплексов компании «зеленым» стандартам неоднократно подтверждено международными и российскими экологическими сертификатами, отмечают в «Донстрое».

Например, жилые комплексы «Суббота» и «Оливковый дом» обладают золотым и платиновым сертификатами системы Green Zoom. Клубный дом «Жизнь на Плющихе» стал первым в России жилым зданием, получившим международный экологический сертификат LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) — одной из самых требовательных систем сертификации «зеленых» зданий в мире. У «Дома на Тишинке» есть сертификат LEED GOLD.

Эксперты также оценили реализацию масштабного благоустройства в проектах комплексной застройки «Донстроя», обратив внимание, что озеленение придомовых территорий проектов компании достигает 60%.