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ЦБ РФ заявил об ужесточении регулирования ипотеки с экстремально низкими ставками с 30 мая

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Банк России информировал, что c 30 мая ограничит рискованную ипотеку с экстремально низкими ставками, которая была выдана после 15 марта 2023 года. Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте регулятора.

«Банк России дестимулирует выдачу ипотечных кредитов, полная стоимость (ПСК) которых существенно ниже рыночного уровня. С 30 мая 2023 года по таким ссудам, выданным после 15 марта 2023 года, банкам необходимо будет формировать дополнительные резервы», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в январе – марте этого года спрос на новостройки в России вырос на 4,8% по сравнению с последним кварталом прошлого года. При этом предложение в новостройках увеличилось за год в среднем по РФ на 49,9%.

По мнению руководителя направления первичной недвижимости сервиса «Авито Недвижимость» Дмитрия Алексеева, спрос на новостройки в России в январе-марте во многом был обусловлен продлением льготной ипотеки, хоть и по повышенной ставке, субсидируемыми застройщиками ставками и скидками.

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