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Госдума приняла закон о продлении кредитных каникул для граждан до 31 декабря 2023 года

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Depositphotos

Нижняя палата российского парламента в третьем и окончательном чтении приняла закон о продлении срока обращений граждан, индивидуальных предпринимателей (ИП) и субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) за кредитными каникулами до 31 декабря 2023 года, написало РИА Новости.

По действующему законодательству, физические лица, ИП и МСП имели возможность обратиться к своему кредитору за кредитными каникулами до 31 марта 2023 года на основании своих договоров, заключенных до 1 марта 2022 года.

Впервые в России ввели возможность оформления кредитных каникул 1 апреля 2020 года после начала пандемии коронавируса. Предполагалось, что заемщики могли отсрочить платежи по кредитам на полгода при условии, если их доходы снизились на 30% и более.

Затем меру продлили до 31 марта 2023 года на фоне введения санкций западных стран.

В первой половине марта пресс-служба Банка России сообщила, что с конца сентября 2022 года по 31 января нынешнего российские банки оформили свыше 174 тысяч кредитных каникул для участников специальной военной операции и членов их семей на общую сумму 67,5 млрд руб.

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