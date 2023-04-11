СК РФ возбудил дело о незаконном изъятии властями Украины активов крупного банка России

Официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Антон Иванов сообщил журналистам, что Следственным комитетом России по материалам Генпрокуратуры было возбуждено уголовное дело о незаконном изъятии украинскими властями активов одного из крупнейших российских банков, передает ТАСС.

Иванов отметил, что Генпрокуратура провела проверку по факту незаконного изъятия Киевом активов одного из системообразующих банков РФ и воспрепятствования финансовой деятельности его дочернего кредитного учреждения на территории Украины.

«Материалы позволили установить, что высокопоставленные должностные лица киевского режима в лице высшего политического руководства страны, желая причинить ущерб интересам РФ, российскому банку, а также гражданам Украины, которые являются его клиентами на протяжении длительного времени, ограничивали деятельность российского банка и его дочернего учреждения на территории страны», — сказал он.

Иванов не уточнил, о каком банке идет речь.

Ранее сообщалось, что служба безопасности Украины (СБУ) объявила об изъятии российских активов на $27 млн.