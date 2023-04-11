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«Абрау-Дюрсо» планирует в 2023 году начать выпуск водки под брендом «Семь злаков»

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Варвара Гертье/РИА «Новости»

Российский производитель игристого вина «Абрау-Дюрсо» планирует в 2023 году запустить производство водки под брендом «Семь злаков». Об этом написал ТАСС со ссылкой на сообщение президента компании Павла Титова.

«Долго мы ждали запуска своей водки, наконец-то это случается. Эта разработка заняла у нас достаточно много времени. И сегодня можем презентовать нашу водку «Семь злаков»», — сказал он.

К осени компания планирует представить ром собственного производства. «Ром — вопрос больше логистический. Мы не очень хорошо сейчас связаны с Карибским бассейном, поэтому мы это прорабатываем. Остальное у нас более-менее готово», — рассказал Титов.

Кроме того, производитель собирается наладить выпуск энергетических напитков. По словам главы «Абрау-Дюрсо», у компании отсутствуют проблемы с наличием сырья и комплектующих.

В первой половине марта Титов сообщил, что «Абрау-Дюрсо» продала принадлежащий ей шампанский дом Chateau d'Avize во Франции. Сделка по продаже состоялась еще в январе 2022 года.

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