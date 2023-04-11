ЦБ: объем валютных вкладов россиян за рубежом в 2022 году превысил внутрироссийские объемы

По данным Центрального банка России, объем валютных вкладов россиян за рубежом в 2022 году превысил внутрироссийские объемы.

«Объем вкладов населения в иностранной валюте за рубежом значительно вырос и по итогам года превысил объем валютных вкладов в российских банках», — указано в обзоре российского финансового сектора.

В обзоре также отмечается, что не все указанные данные являются сбережениями — некоторая часть могла быть использована для того, чтобы обеспечить параллельный импорт.

Основной причиной снижения объема вкладов в валюте в банках-резидентах стали антироссийские санкции, введение комиссий за валютные счета и стимулирование девалютизации. Кроме того, значительно изменилась корзина валют — большую популярность обрели «дружественные валюты», в первую очередь — китайский юань.

Ранее Центробанк заявил о решении повысить с 1 марта 2023 года обязательные нормативы резервирования для российских банков.