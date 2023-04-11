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В ЕС заявили, что воздушное пространство РФ для рейсов в Европу будет закрыто до 2029 года

ЕС: воздушное пространство России и Украины для рейсов в Европу будет закрыто до 2029 года

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В ЕС заявили, что воздушное пространство России для рейсов в Европу будет закрыто до 2029 года. Об этом говорится в докладе Европейской организации по безопасности воздушной навигации.

«В настоящее время мы предполагаем, что воздушное пространство Украины и России остается закрытым до конца горизонта планирования (2029 год)», — говорится в докладе.

Ранее «Коммерсантъ» писал, что Минтранс подготовил проект развития отечественной авиационной отрасли до 2030 года стоимостью 627 млрд рублей.

До этого срока летный парк России должен пополниться на тысячу самолетов отечественного производства. При этом прогнозы Минтранса учитывают два сценария развития события: базовый и дополнительный (пессимистический). В пессимистическом варианте пополнить запас запчастей не удастся.

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