Экономист Табах назвал последствия возможного возобновления приватизации в России

Возобновление приватизации в России в условиях санкций Запада и ухода из страны иностранных компаний может привести к тому, что активы будут продаваться достаточно дешевле, а их покупателями будут финансовые структуры с госучастием. Это в результате приведет только к увеличению доли госсектора в экономике, сказал РИА Новости главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах.

«Возобновление приватизации в условиях (международных — ред.) санкций и ухода иностранцев может привести к тому, что активы будут продаваться достаточно дешево, а за неимением иностранных «стратегов» покупателями будут финансовые структуры с госучастием, вроде самого ВТБ», — отметил Табах.

Ранее председатель правления банка ВТБ Андрей Костин в своей колонке для РБК предложил перезапустить процесс приватизации в РФ. Костин призвал сделать это, чтобы обеспечить новую модель роста экономики Росии на фоне введенных санкций.

Передачу государственной собственности в частные руки на прозрачных и рыночных условиях Костин назвал инструментом, который уже неоднократно доказал свою эффективность.