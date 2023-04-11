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«Ъ»: фармпроизводитель Takeda задумался о продаже завода в Ярославле

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Японская фармкомпания Takeda Pharmaceutical задумалась о продаже завода в Ярославле. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Вместе с тем отмечается, что пока конкретных переговоров о покупке нет. Однако ряд компаний интересовались стоимостью предприятия. В то же время, по словам собеседника газеты, продажа завода не говорит о полном уходе компании с российского рынка.

На фоне этих новостей в российском офисе Takedа назвали информацию о продаже завода в Ярославе рыночным слухом.

Как сообщает «Ъ», в завод инвестировано более €117 млн. На предприятии ежегодно выпускается 90 млн ампул и более 3 млрд таблеток.

В конце марта сообщалось, что фармкомпания Eli Lilly захотела продать бизнес в России швейцарской Swixx Biopharma.

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