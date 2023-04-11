В России предложили перезапустить процесс приватизации

Председатель правления ВТБ Андрей Костин предложил провести новый этап приватизации в России для обеспечения новой модели роста российской экономики на фоне введенных санкций. Об этом он написал в своей колонке для РБК.

Как отметил Костин, западные санкции в отношении России разрушили несущие элементы экономики, сложившейся в стране за последние тридцать лет.

Новую модель «роста, опирающегося на внутренние ресурсы», необходимо начать с расстановки приоритетов, которых, считает он, у России три: новые логистические коридоры, перезапуск целых отраслей промышленности и укрепление обороноспособности страны за счет развития сферы военно-промышленного комплекса и успешной интеграции новых регионов.

«Где взять деньги? Три ответа на один вопрос: перезапуск приватизации; более смелое использование на цели развития финансовых резервов и государственного долга; перераспределение бюджетных средств в пользу трех вышеперечисленных приоритетов», — написал банкир.

Передача госсобственности в частные руки на прозрачных и рыночных условиях, по его словам, является инструментом, который уже неоднократно доказал свою эффективность. «Отечественный бизнес накопил значительный инвестиционный потенциал. Деньги в стране есть», — добавил председатель правления ВТБ.

Ранее директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв заявил, что неэффективное импортозамещение нанесет больше вреда российской экономике, чем гонка вооружений для советской.