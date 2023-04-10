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Авиакомпания Nouvelair Tunisie начала совершать полеты из Москвы в тунисский Монастир

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Depositphotos

Тунисская авиакомпания Nouvelair запустила прямые рейсы из московского Внуково в тунисский морской курорт Монастир. Об этом написало агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение российского аэропорта.

Полеты запланировали на воздушных судах Airbus А320 два раза в неделю — по средам и субботам. С 17 июня авиаперевозчик собирается открыть полеты в столицу североафриканской республики — Тунис.

Россиянам не требуется виза для поездок в Тунис. Ограничения по COVID-19 в стране сняли в декабре 2022 года. Nouvelair Tunisie — единственный тунисский перевозчик, выполняющий рейсы в Москву. Маршрутная сеть Nouvelair Tunisie охватывает около 30 стран.

На прошлой неделе посол Маврикия в Москве Хесвар Джанке заявил, что Порт-Луи работает с российской авиакомпанией «Аэрофлот» над запуском прямых рейсов между странами. Такие рейсы могут появиться в течение нескольких месяцев.

В начале апреля в киргизской авиакомпании Aero Nomad Airlines рассказали о планах до конца апреля запустить регулярные рейсы в Москву.

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