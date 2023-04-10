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Власти РФ обсуждают продление запрета на въезд грузовиков из ЕС до конца 2023 года

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Власти Российской Федерации обсуждают продление запрета на въезд грузовых фур из стран Евросоюза, Великобритании, Норвегии, а также Украины, который действует до 30 июня текущего года, еще на полгода — до конца 2023. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова представителя первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.

«В рамках правкомиссии обсуждался вопрос продления срока действия постановления правительства от 30 сентября 2022 г. № 1728 еще на шесть месяцев, то есть до конца 2023 года», — говорится в заявлении по итогам заседания комиссии. правительства по транспорту.

20 марта белорусская погранслужба проинформировала о том, что за выходные очередь из грузовых машин на въезде в Евросоюз у границ страны увеличилась на четверть. 13 марта белорусская погранслужба сообщала о том, что за выходные очередь из легковых автомобилей на въезде в ЕС у границ страны увеличилась втрое, при этом в полтора раза выросла очередь из грузовых авто.

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