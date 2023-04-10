Глава ЦБ Набиуллина опровергла полный перевод выплаты пенсий на цифровой рубль

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что сообщения о выплате пенсий только в цифровых рублях и замене ими наличных являются ложными. Ее слова приводит РИА Новости.

«Это абсолютная неправда. Цифровой рубль ничего не отменяет и не заменяет, он дополняет», — указала глава финансового регулятора, отметив, что цифровой рубль служит дополнительным способом расчета.

По словам Набиуллиной, Центробанк будет развивать как безналичное, так и наличное денежное обращение, чтобы людям было комфортно распоряжаться своими финансами. Она также отметила, что ключевым преимуществом цифровой валюты станут полностью бесплатные переводы для физических лиц.

В конце 2022 года Набиуллина заявила, что россиянам начнут выплачивать пенсию цифровыми рублями, когда они будут внедрены. Пенсионеры смогут выбрать такой способ получения выплат — как сейчас, например, получать их в отделениях «Почты России» или на банковский счет. По планам ЦБ, в цифровых рублях можно будет получать не только пенсии, но и зарплаты.