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DET: Германия выделит более €732 млн на обслуживание первого в стране плавучего СПГ-терминала

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Depositphotos

Германия выделит €732,25 млн для обслуживания первого в стране плавучего терминала для приема сжиженного природного газа (СПГ). Данные затраты необходимы в том числе для снижения энергетической зависимости страны от поставок топлива из России, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на условия тендера, опубликованного компанией-оператором всех СПГ-терминалов в ФРГ Deutsche Energy Terminal GmbH (DET).

СПГ-терминал на базе плавучего хранилища был построен на площадке Voslapper Groden в городе Вильгельмсхафен для диверсификации системы энергоснабжения Германии на фоне энергетического кризиса и резкого сокращения поставок энергоресурсов из России в связи с международными санкциями, уточняется в статье.

«На фоне энергетического кризиса Федеративная Республика Германия диверсифицирует свое энергоснабжение, чтобы снизить зависимость от российского природного газа. В этом отношении также будет реализовано использование сжиженного природного газа (СПГ) <....> На обслуживание первого стране СПГ-терминала в Вильгельмсхафене ФРГ выделит 732 250 000 евро», — говорится в материале.

В настоящее время компания-оператор ищет подрядчика, который возьмет на себя обязанности по инфраструктурному и технологическому обслуживанию СПГ-терминала. После этого, как ожидается, объект заработает на полную мощность, заключается в заметке.

9 апреля издание Funke сообщило, что вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек порекомендовал гражданам страны не устанавливать в ближайшее время системы газового отопления и отопления на мазуте. Это обусловлено тем, что цены на энергоресурсы будут постоянно расти в результате торговли квотами на выбросы в Евросоюзе (ЕС), в связи с чем гражданам следует сосредоточиться на возобновляемых источниках энергии для таких долгосрочных инвестиций, как система отопления.

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