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Экс-министр финансов Задорнов назвал сроки перехода стран на расчеты в нацвалютах

Экс-министр финансов Задорнов: полный переход на расчеты в нацвалютах возможен через 10 лет

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Экономист, экс-министр финансов России Михаил Задорнов рассказал РИА Новости, как скоро мир перейдет на широкое использование нацвалют в торговле.

Он допустил, что это произойдет через 10 лет, отметив, что наиболее активно процесс перехода на региональные валюты идет на постсоветском пространстве.

Задорнов подчеркнул, что преобладание конкретной валюты в расчетах связано с издержками как для покупателя, так и для продавца.

В целом мировая финансовая система дезинтегрируется из-за возникновения барьеров, добавил Задорнов.

При этом отмечается, что на данный момент доллар остается ведущей мировой валютой в расчетах: на него приходится около 60% операций.

Ранее сообщалось, что во взаимном товарообороте России и Китая вдвое выросла доля расчетов в национальных валютах в 2022 году.

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