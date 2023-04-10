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В Петербурге начался навигационный период для разводки мостов на Неве и Малой Неве

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Алексей Даничев/

Сезон разводки мостов стартовал в Санкт-Петербурге на Неве и Малой Неве. Так, первые суда прошли под мостами, ознаменовав начало навигации этого сезона.

Отмечается, что на рукавах Невы разводки начнутся с 20 апреля, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу СПб ГБУ «Мостотрест».

«Навигационный период для разводки мостов на Неве и Малой Неве стартовал в ночь с 9 на 10 апреля на Неве и Малой Неве», — указали в СПб ГБУ «Мостотрест».

Уже прошли первые суда под Благовещенским, Дворцовым и Володарским мостами. На рукавах Невы мосты будут буди разводиться с 20 апреля по 15 ноября.

«Планируется, что навигация в этом году завершится 30 ноября», — добавили в пресс-службе учреждения.

График разводки мостов в навигационный период 2023 года уже утвержден и опубликован.

Время разводки мостов не изменилось. Главная визитная карточка города — Дворцовый мост — как и прежде будет разводиться первым в 01:10, чтобы туристические корабли успели уйти из акватории Невы до прихода больших судов.

В прошлом году в Санкт-Петербурге отменили разводку мостов в ночь на 4 октября. Решение не разводить мосты в ночь на вторник принято по погодным условиям, из-за ветра до 12–13 метров в секунду. Такие порывы могут раскачать крыло разводного пролета.

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