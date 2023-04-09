Bloomberg: власти Саудовской Аравии переманивают людей из Дубая в Эр-Рияд

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман хочет превратить столицу страны Эр-Рияд в крупнейший город мира, удвоив его население уже к 2030 году до 15 млн человек. Об этом сообщает Bloomberg.

В публикации отмечается, что для этого в стране с 2024 года будет действовать правила, которые запрещают государственным структурам вести бизнес с международными компаниям, если те не имею региональных штаб-квартир в Саудовской Аравии

По словам сотрудника глобальной консалтинговой компании по рискам Control Risks Уилла Брауна, он в ближайшее время переберется в Эр-Рияд вместе с семьей, а его компания планирует открыть в саудовской столице штаб-квартиру.

Агентство подчеркивает, что таким образом Саудовская Аравия планирует конкурировать с столицей ОАЭ Дубаем, который является более свободным и космополитичным, но более дорогим.

Ранее стало известно, что в настоящее время Саудовская Аравия фактически диктует свои правила игры на мировом нефтяном рынке. Это связано с продавливанием Эр-Риядом решения о снижении суточного объема добычи сырья в ряде стран ОПЕК+.