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FT: китайская ByteDance получила рекордную прибыль в размере $25 млрд по итогам 2022 года

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Прибыль китайской компании ByteDance выросла на 79% по итогам 2022 года, составив $25 млрд. Такой показатель является рекордным для компании. Об этом пишет газета Financial Times, ссылаясь на источники в инвестиционных кругах.

По полученной прибыли ByteDance впервые опередила других китайских технологических гигантов — Tencent и Alibaba, базовая прибыль которых в 2022 году составила $23,9 млрд и $22,5 млрд соответственно, отметили в публикации.

Источники издания поделились, что продажи ByteDance по итогам года составили почти $85 млрд, что почти на треть (30%) выше показателя годом ранее. Прибыль международных подразделений, в том числе и TikTok, также подскочила. По итогам года она выросла в два раза, почти достигнув отметки в $15 млрд.

По данным газеты, прибыль компании растет даже на фоне давления регуляторов со стороны западных стран и введения ряда ограничений в отношении TikTok.

31 марта председатель Совета директоров Huawei Сюй Чжицзюнь на пресс-конференции заявил, что чистая прибыль китайской телекоммуникационной компании Huawei за 2022 год снизилась на 68,7% и составила 35,6 млрд юаней ($5,2 млрд). По словам Сюй, выручка по итогам 2022 года составила 642,3 млрд юаней ($94,4 млрд), что выше на 0,9% относительно показателя 2021 года.

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