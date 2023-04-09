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Советник президента Украины заявил, что золотовалютные резервы страны составляют $30 млрд

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Советник президента Украины Олег Устенко заявил, что золотовалютные резервы страны составляют $30 млрд, сообщают украинские СМИ.

«Наши золотовалютные резервы находятся на историческом максимуме за последние 10 лет — они превышают 30 млрд долларов», — заявил Устенко.

Он утверждает, что данной суммы хватит на то, чтобы полностью покрыть весь импорт на Украину на протяжении ближайших пяти месяцев. В Нацбанке до этого прогнозировали, что благодаря финансовой помощи Запада к концу 2023 года международные резервы страны составят около $27 млрд/

Ранее Центральный банк РФ сообщил, что международные резервы России выросли на 3,42%, до $593,879 млрд.

Центробанк Российской Федерации снова стал публиковать расширенный состав показателей по международным резервам России. Регулятор перестал раскрывать структуру международных резервов в марте прошлого года. Отмечается, что международные резервы в марте выросли на $19,632 млрд. При этом к 1 апреля 2022 года показатель составлял $606,409 млрд.

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