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Владельцы Tesla подали коллективный иск из-за слежки через камеры

Reuters: работники Tesla делились между собой записями с камер автомобилей клиентов

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Tesla

Работники Tesla рассказали о том, что имели доступ к изображениям, снятым камерами автомобилей. Об этом сообщает агентство Reuters.

По информации агентства, в период с 2019 по 2022 года группа сотрудников Tesla в частном порядке делилась фото и видео через внутреннюю систему обмена сообщениями видео и изображениями, записанными автомобильными камерами клиентов, с девятью бывшими сотрудниками компании.

На некоторых записях клиенты Tesla запечатлены в неловких или интимных моментах.

Владельцы автомобилей Tesla подали коллективный иск из-за слежки через камеры автомобилей и нарушения конфиденциальности клиентов.

В иске говорится, что поведение Tesla является «особенно вопиющим» и «крайне оскорбительным».

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Илон Маск посетит завод Tesla в Китае.

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