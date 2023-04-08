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Поставки российского газа через Украину в Европу составили 37,2 млн кубометров

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Matthias Rietschel/AP

«Газпром» подает газ через Украину на ГИС «Суджа» в подтвержденном объеме в размере 37,2 млн кубометров. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление официального представителя российской компании Сергея Куприянова.

«Газпром» подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» – 37,2 млн кубометров на 8 апреля», — отметил Куприянов.

По его словам, заявка на ГИС «Сохрановка» все также отклонена.

6 апреля газета El Periodico со ссылкой на статистические данные энергетической компании Enagas писала, что с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года Испания сократила объемы потребления газа на 11% по сравнению со средними показателями за последние пять лет. При этом спрос на газ в королевстве для выработки электроэнергии увеличился на 42% по сравнению с пятью предыдущими годами — до 86 170 ГВтч.

До этого испанская газета El Confidencial писала, что сжиженный природный газ (СПГ) из России набирает популярность в Европе, так как на него не действуют ограничения Евросоюза (ЕС). В публикации отметили, что, несмотря на многочисленные усилия ЕС в виде различных санкций, Россия все равно продолжает получать прибыль от продажи топлива.

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