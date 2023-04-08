Власти решили дополнительно выделить 1 млрд рублей на покупку ветеринарных препаратов

Правительство России запланировало выделить 1 млрд рублей дополнительно на закупку ветеринарных лекарственных препаратов для вакцинации поголовья в хозяйствах. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Средства направят на закупку препаратов, необходимых для лечения и профилактики опасных заболеваний животных, и другие противоэпизоотические мероприятия», — отметили в публикации.

В кабмине добавили, что выделенные средства помогут ветеринарным службам сделать вакцинацию поголовья и предотвратить вспышки опасных заболеваний.

11 октября исполнительный директор Ассоциации ветеринарных фармацевтических производителей (АВФАРМ) Семен Жаворонков заявил, что новые требования российского законодательства могут привести к тому, что зарубежные вакцины для животных могут запретить для поставок в Россию.

До этого «Коммерсантъ», ссылаясь на письмо директора департамента ветеринарии министерства Марии Новиковой отраслевым ассоциациям животноводов и птицеводов писал, что в Минсельхозе планируют выделять агробизнесу льготные кредиты на закупку продукции ветеринарной фармацевтики лишь с условием, что она наполовину будет российской.