Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Власти решили дополнительно выделить 1 млрд рублей на покупку ветеринарных препаратов

close
100%
Freepik

Правительство России запланировало выделить 1 млрд рублей дополнительно на закупку ветеринарных лекарственных препаратов для вакцинации поголовья в хозяйствах. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Средства направят на закупку препаратов, необходимых для лечения и профилактики опасных заболеваний животных, и другие противоэпизоотические мероприятия», — отметили в публикации.

В кабмине добавили, что выделенные средства помогут ветеринарным службам сделать вакцинацию поголовья и предотвратить вспышки опасных заболеваний.

11 октября исполнительный директор Ассоциации ветеринарных фармацевтических производителей (АВФАРМ) Семен Жаворонков заявил, что новые требования российского законодательства могут привести к тому, что зарубежные вакцины для животных могут запретить для поставок в Россию.

До этого «Коммерсантъ», ссылаясь на письмо директора департамента ветеринарии министерства Марии Новиковой отраслевым ассоциациям животноводов и птицеводов писал, что в Минсельхозе планируют выделять агробизнесу льготные кредиты на закупку продукции ветеринарной фармацевтики лишь с условием, что она наполовину будет российской.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях