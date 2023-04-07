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FT: британская Mykines поставила в Россию электроники на $1,2 млрд с начала конфликта на Украине

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Виктор Толочко/РИА Новости

Компания Mykines Corporation LLP, зарегистрированная в Лондоне, организовала продажу электроники в Россию на сумму около $1,2 млрд после начала вооруженного конфликта на территории Украины. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на российские документы, предоставленные изданию профессором мадридского IE Business School и экспертом по анализу таможенных потоков Максимом Мироновым.

В публикации отмечается, что Mykines отправляла грузы в РФ. В них входили полупроводники, сервера, ноутбуками, компьютерные компоненты, оборудование телекоммуникационных сетей и бытовую электронику. 

По таможенным декларациям, которые получило издание, на отправленные товары общей стоимостью не менее $982 млн действуют экспортные ограничения, введенные британскими властями.

Ранее издание Financial Times сообщило, что Казахстан с 1 апреля может ввести онлайн-систему, которая будет отслеживать все товары, поставляемые и вывозимые из страны. По данным СМИ, это делается, чтобы не допустить параллельного импорта и реэкспорта подсанкционных товаров в Россию. 

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