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Профессор ВШЭ Коган допустил ускорение инфляции в России из-за укрепления доллара и евро

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Из-за укрепления курсов доллара США и евро к рублю, который наблюдается последнее время, инфляция в России может ускориться. Такое мнение в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» высказал профессор Высшей школы экономики Евгений Коган.

«Как будут чувствовать себя импортеры, и самое главное — как будет чувствовать себя инфляция? У нас все равно огромное количество импортных товаров, импорт будет дорожать, наверняка будет пересмотр ценников в магазине. Ждем нового витка инфляции», — рассказал Коган.

7 апреля курсы доллара и евро по отношению к рублю обновили максимумы с 6 апреля 2022 года. Доллар преодолел отметку 83 руб., евро – 91 руб. Затем рубль частично отыграл потери. По данным на 14:19 мск курс доллара составил 81,17 руб., евро торговался на отметке 88,84 руб.

5 и 6 апреля курс нацвалюты также слабел по отношению к доллару и евро.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер объяснил «Газете.Ru», что снижение курса рубля вызвано существенным сокращением потоков экспорта, активным восстановлением импорт и дефицитом бюджета. Еще одним фактором такого тренда является скачок денежной массы, уточнил эксперт.

Ранее аналитики Suprjob отметили, что к маю граждане ждут роста курса доллара до 83,6 руб., евро — до 91,1 руб.

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