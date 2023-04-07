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Доставка еды и товаров беспилотниками может заработать в России после 2025 года

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Доставка товаров и еды беспилотниками может заработать в России в 2025-2030 годах, сообщил первый замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков в эфире радио Sputnik.

«Технически это [доставка беспилотниками] уже делается, а юридически - это надо все дооформить, потому что Москва с точки зрения разрешения пролетов, всех этих вещей - вообще город сложный», — сказал замминистра (цитата по ТАСС).

Осьмаков, отвечая на вопрос о сроках реализации данной инициативы – в 2025 или 2030 году – ответил: «Между ними».

Ране Минпромторг определил спрос на беспилотники в России до 2030 года. В натуральном выражении ФОИВ (федеральные органы исполнительной власти — ред.) и госкомпании претендуют на 480 тыс. единиц техники до 2030 года, сообщала газета «Комерсант». До 2026 года речь идет о 250 тыс. единиц, 90% объема составят легкие и средние машины (до 30 кг). В тяжелом сегменте подтвержден спрос на 500 вертолетов и более 160 мультироторов. По информации газеты, до 2030 года спрос госорганов и компаний на беспилотники в России составит около 200 млрд рублей.

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