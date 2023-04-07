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NYT: доходы Норвегии подскочили на $100 млрд в 2022 году из-за отказа ЕС от топлива из РФ

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Норвегия смогла получить свыше $100 млрд дополнительных доходов по итогам прошлого года из-за отказа Европы от российских энергоресурсов. Об этом пишет The New York Times.

На фоне начавшейся спецоперации на Украине в феврале прошлого года Норвегия превратилась в крупнейшего поставщика природного газа на континент, и в 2022 году ее доходы от продажи энергоносителей выросли на $100 млрд. В целом же, сложившаяся ситуация показывает, что норвежские энергоносители чрезвычайно важны для Европы.

Эксперты рынка отметили, что раньше жители Норвегии испытывали смешанные чувства по поводу серьезной зависимости экономики страны от добычи энергоресурсов, так как происходило множество споров по поводу изменения климата и вреда для экологии при добыче нефти. Однако конфликт на Украине кардинально изменил ситуацию.

В публикации указали, что, несмотря на добычу нефти и газа, с огромным количеством гидроэлектростанций в стране, цены на электроэнергию для потребителей все равно выросли, так как европейские рынки тесно связаны. При этом Норвегия продолжит развивать энергетическую отрасль и дальше из-за прагматичности правительства, которое хочет соответствовать энергополитике Евросоюза и потребностям соседей.

23 января агентство Reuters со ссылкой на сообщение Норвежского налогового управления сообщило, что налоговые поступления в Норвегии от продажи нефти и газа в 2022 году, по предварительным данным, выросли на 200%, до рекордных 884 млрд норвежских крон (€89,3 млрд).

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