Twitter вернул оригинальный логотип синей птицы, который ранее заменил на изображение собаки

Социальная сеть Twitter 7 апреля вернула оригинальный логотип синей птицы. Ранее этот логотип был заменен на собаку, которая является символом криптовалюты Dogecoin. Оригинальный логотип отображается при просмотре страниц сайта.

На странице поддержки социальной сети, в ее блоге и на странице владельца Twitter Илона Маска сейчас нет комментариев по этому вопросу, написало ТАСС.

Twitter сменил логотип на изображение собаки с Dogecoin 4 апреля этого года. Вместо синей птицы некоторые пользователи увидели пса породы шиба-ину. Комментариев, является ли изменение постоянным или временным, не было.

Ранее телеканал CNBC сообщил, что цена криптовалюты Dogecoin выросла на бирже Binance более чем на 30%.

До этого владелец соцсети Илон Маск отобрал у газеты New York Times галочку верификации в Twitter. NYT стала одним из первых СМИ, открыто выступившим против новой подписки Twitter Blue, предлагающей платить $8 ежемесячно за привилегию обладать галочкой верификации, которые ранее выдавались бесплатно. На аккаунт газеты подписаны около 55 млн фолловеров.