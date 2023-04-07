Аналитик РАНХиГС Ляшок перечислил плюсы и минусы прошедшей пенсионной реформы в России

Увеличение пенсионного возраста в результате пенсионной реформы повлияло на рынок труда и параметры социального обеспечения. Об этом РБК заявил старший научный сотрудник лаборатории исследований рынков труда и пенсионных систем ИНСАП РАНХиГС Виктор Ляшок.

К положительным для российской экономики эффектам относится снижение численности пенсионеров по старости на 2,5 млн человек с 2019 года, хотя в период с 2007 по 2018 год их число выросло на 6,9 млн. То есть сложившаяся ситуация снижет уровень демографической нагрузки, то есть соотношение людей трудоспособного возраста и пожилых.

По словам специалиста, российские власти смогли сбалансировать пенсионные доходы и расходы, а также сохранить размер пенсий. Кроме того, произошел рост экономической активности населения более старшего возраста. Например, экономическая активность мужчин в возрасте 60-61 год за четыре года поднялась на 12-16 п.п, а у женщин 55-56 лет – на 13-14 п.п.

Ляшок добавил, что среди минусов пенсионной реформы — рост безработицы лиц старшего возраста и увеличение зарплатного неравенства.

В конце июня 2022 года глава Пенсионного фонда (ПФР) Андрей Кигим, выступая в Госдуме, заявил, что количество пенсионеров в России в 2021 году снизилось на 200 тыс. человек из-за роста уровня смертности в период пандемии коронавируса и на 900 тыс. человек из-за реформы по сокращению пенсионного возраста в стране.