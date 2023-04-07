Прибыль южнокорейской Samsung Electronics упала почти на 96% в январе — марте

Операционная прибыль южнокорейского производителя электроники Samsung Electronics в первом квартале (январь — март) 2023 года, по предварительным данным, снизилась на 95,7% относительно такого же периода 2022 года. Информацию об этом пресс-служба компании опубликовала на своем сайте.

«Консолидированные продажи составили 63 трлн вон (около $47 млрд), а операционная прибыль — 0,6 трлн вон ($454 млн). <...> По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем продаж сократился на 19%, а операционная прибыль — на 95,75%», — сказали в компании.

Относительно четвертого квартала (октябрь — декабрь) 2022 года объем продаж упал на 10,59%, операционная прибыль сократилась на 86%.

В первой половине января в Samsung Electronics заявили, что, по предварительным данным, операционная прибыль корпорации в четвертом квартале 2022 года упала на 69% относительно такого же периода 2021 года.

В середине марта агентство Reuters сообщило, что в ближайшие 20 лет компания Samsung Electronics планирует потратить на развитие производства чипов в Южной Корее около $230 млрд.