Число корпоративных банкротств в России за год упало почти вдвое

В январе-марте этого года в России число корпоративных банкротств (означает введение процедуры конкурсного производства в отношении компании) снизилось на 46,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составило 1368. Об этом свидетельствуют поступившие в «Газету.Ru» данные «Федресурса» — Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Согласно этой статистике, число процедур наблюдений сократилось на 0,9% до 1807 за тот же период.

Руководитель «Федресурса» Алексей Юхнин отметил, что на статистику повлиял мораторий на подачу кредиторами заявлений о банкротстве всех лиц, за исключением застройщиков. Он действовал с 1 апреля по 1 октября 2022 года.

«В начале 2023 года мы увидели отложенный эффект полугодового моратория прошлого года, когда не стартовали новые дела о банкротстве. С учетом того, что количество наблюдений вернулось к уровню начала 2022 года, думаю, и число конкурсных производств скоро подтянется до значений того периода, 700-900 в месяц», — сказал Юхнин.

По данным «Федресурса», доля процедур банкротства, которые инициировали конкурсные кредиторы в отношении компаний, в первом квартале 2023 года существенно выросла – до 81,3% с 68,9% в первом квартале 2022 года. Доля ФНС России как заявителя, напротив, значительно снизилась до 9% (было 23,3%) в те же периоды. Должники по собственной инициативе начали свое банкротство в 9,5% дел (против 7,3% годом ранее), работники инициировали 0,2% дел (было 0,5%).

Среди регионов в первом квартале 2023 года лидировали по числу компаний-банкротов: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Красноярский и Хабаровский края, следует из данных реестра.

В «Федресурсе» также сообщили, что число начатых дел о внесудебном банкротстве граждан за год выросло вдвое.