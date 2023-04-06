Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Сбер увеличил число офисов, где можно обменять 16 видов валюты

close
100%
Пресс-служба Сбера

Сбер увеличил количество центров конверсии, в которых можно купить или продать расширенный перечень наличной валюты, сообщает пресс-служба компании.

В семи городах страны центры конверсии открылись впервые. Остальные семь офисов расширили список валют, с которыми можно совершить операции.

В Сбере отмечают, что теперь клиенты могут купить или продать 16 видов валюты в одном месте уже в 34 офисах Сбера в 23 городах России.
По словам директора департамента «Занять и сберегать» Сбербанка Сергея Широкова, компания увеличила число офисов, где можно обменять валюту, и расширила перечень доступных для покупки валют, потому что видит растущую потребность клиентов.

«Многие покупают валюту для путешествий в соответствующие страны, а для кого-то это в первую очередь возможность диверсифицировать свои сбережения», — отметил представитель Сбера.

Он также уточнил, что если клиенту нужна крупная сумма для обмена, лучше заказать ее заранее.

В пресс-службе Сбера добавили, что в мобильном приложении «СберБанк Онлайн» и в офисах банка курсы валют разные. Кроме того, в разных офисах банка они также могут отличаться, поэтому рекомендовали ознакомиться с курсом валют и адресами центров конверсии на сайте Сбербанка.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях