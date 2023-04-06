Сбер увеличил число офисов, где можно обменять 16 видов валюты

Сбер увеличил количество центров конверсии, в которых можно купить или продать расширенный перечень наличной валюты, сообщает пресс-служба компании.

В семи городах страны центры конверсии открылись впервые. Остальные семь офисов расширили список валют, с которыми можно совершить операции.

В Сбере отмечают, что теперь клиенты могут купить или продать 16 видов валюты в одном месте уже в 34 офисах Сбера в 23 городах России.

По словам директора департамента «Занять и сберегать» Сбербанка Сергея Широкова, компания увеличила число офисов, где можно обменять валюту, и расширила перечень доступных для покупки валют, потому что видит растущую потребность клиентов.

«Многие покупают валюту для путешествий в соответствующие страны, а для кого-то это в первую очередь возможность диверсифицировать свои сбережения», — отметил представитель Сбера.

Он также уточнил, что если клиенту нужна крупная сумма для обмена, лучше заказать ее заранее.

В пресс-службе Сбера добавили, что в мобильном приложении «СберБанк Онлайн» и в офисах банка курсы валют разные. Кроме того, в разных офисах банка они также могут отличаться, поэтому рекомендовали ознакомиться с курсом валют и адресами центров конверсии на сайте Сбербанка.