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Спикер конгресса Маккарти призвал Уолл-стрит «побеспокоиться» на фоне возможного дефолта по госдолгу

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Jon Cherry/Reuters

Компаниям и банкам с Уолл-стрит следует «побеспокоиться» в связи с политическим тупиком, в который зашли переговоры с президентом США Джо Байденом. Властям необходимо задуматься над резким сокращением государственных расходов, в противном случае страна приблизиться к дефолту по платежам уже грядущим летом, приводит слова спикера палаты представителей конгресса США Кевина Маккарти агентство Bloomberg.

Государственный долг США — это заимствования для федерального бюджета страны, часть которых взята из центральных банков других стран в виде покупки бумажных гособлигаций (госгарантий), имеющих определенную процентную доходность. К настоящему времени американский госдолг приближается к критической отметке $31,5 трлн.

«Уолл-стрит следует беспокоиться о политическом тупике вокруг потолка госдолга США, поскольку страна приближается к возможному дефолту по платежам. Мы никогда не будем вносить законопроект, который просто повышает потолок долга. К сожалению, я пытался сесть за стол переговоров с президентом, но он не хочет общаться (по поводу вариантов сокращения дефицита федерального бюджета — «Газета.Ru»)», — заявил Маккарти.

Президент Джо Байден ранее выступил против попыток представителей Республиканской партии значительно сократить объемы государственных расходов на фоне растущего госдолга. Если республиканцам не удастся прийти к компромиссу с демократами по поводу «потолка» госдолга, американская экономика рискует столкнуться с дефолтом по платежам, заключается в статье.

8 февраля генеральный директор Bank of America Брайан Мойнихан призвал американцев готовиться к дефолту по госдолгу США. Ранее аналогичную точку зрения высказывала министр финансов США Джанет Йеллен. Если не поднять планку госдолга, уже летом денежные ресурсы США могут закончиться, предупредила она.

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