Правительство Швейцарии лишило правление банка Credit Suisse премий на $66,3 млн после слияния с UBS

Представители правления второго по объемам капитализации швейцарского банка Credit Suisse не получат дополнительных выплат в виде премий на общую сумму 50-60 млн франков, или $66,3 млн, которые им причитались за 2022 год. Об этом сообщается на сайте правительства республики.

«В Credit Suisse все невыплаченные переменные вознаграждения до конца 2022 года будут отменены для высшего уровня руководства (Исполнительного совета), снижены на 50% для членов руководства на один уровень ниже Исполнительного совета и снижены на 25% для членов руководства на два уровня ниже Исполнительного совета. Это затронет около 1000 сотрудников, которые в результате этих мер будут лишены в общей сложности примерно 50-60 миллионов швейцарских франков», — говорится в документе.

При этом примерно 49 тыс. сотрудников банка уже понесли значительный ущерб от слияния Credit Suisse с крупнейшим банком Швейцарии — UBS — и резкого падения стоимости акций кредитной организации. Речь идет о потере более 2 млрд франков, уточнили в правительстве.

«Общая сумма отсроченного переменного вознаграждения для всех примерно 49 000 сотрудников Credit Suisse в настоящее время составляет 635 миллионов швейцарских франков. Когда это отсроченное переменное вознаграждение было присуждено сотрудникам, оно составляло 2,76 миллиарда франков. Другими словами, все сотрудники уже понесли общий убыток в размере более 2 миллиардов швейцарских франков из-за падения стоимости акций Credit Suisse», — заключили в кабмине.

5 апреля агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что руководство крупнейшего швейцарского банка UBS готовилось к сделке по поглощению второй по объемам капитализации кредитной организации страны — Credit Suisse — на протяжении трех последних лет. Соответствующий план разрабатывали экс-президент Совета директоров UBS Аксель Вебер и нынешний его глава Колм Келлехер.