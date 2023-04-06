Центробанк намерен создать центр компетенции по искусственному интеллекту

Центробанк РФ собирается создать центр компетенции по искусственному интеллекту. Об этом в Госдуме сообщила зампред Банка России Ольга Скоробогатова. По ее словам, регулятор вместе с участниками рынка планирует начать обсуждать данную тему.

«С учетом того, как он [искусственный интеллект] развивается, надо понять и осознать, каким образом мы будем этим процессом управлять. Искусственный интеллект как атом — есть мирный, есть немирный. <…> Мы как Центральный банк планируем, что создадим центр компетенции у себя по искусственному интеллекту и вместе с участниками рынка начнем эту тему обсуждать, в нее погружаться. Нам точно нельзя время упустить, сейчас как раз тот период, когда нам надо понять, что и как нам с этим делать », — рассказала Скоробогатова (цитата по ТАСС).

Ранее директор по развитию российской компании Promobot (cоздатель роботов) Олег Кивокурцев в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что сценарий восстания машин, который активно раскручивается в поп-культуре, вряд ли произойдет в реальной жизни в скором времени. Эксперт уточнил: для того, чтобы искусственный интеллект мог восстать и предпринять попытки захватить человечество, у него должно быть сознание.

«У него должны быть эмоции, он должен строить логические цепочки, на основании которых принимать решение о действиях», — объяснил Кивокурцев.

По словам эксперта, сейчас ни один искусственный интеллект не обладает сознанием. В его появление у нейросетей в течение ближайших 50 лет Кивокурцев не верит.