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Ozon будет искать поставщиков на платформе МСП.РФ

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МСП

Ozon разместил на цифровой платформе МСП.РФ запрос на поиск поставщиков продовольственной продукции под собственной торговой маркой (СТМ), сообщает пресс-служба Корпорации МСП.

«Предприниматели смогут представить собственную продукцию покупателям на одном из крупнейших российских маркетплейсов при помощи Цифровой платформы МСП.РФ, которая реализуется в соответствии с национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство», – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Также в Ozon рассказали, что им требуются производители замороженной рыбы, готовых блюд, мясной гастрономии, молочной продукции, яиц и мясных полуфабрикатов в тесте.

Цифровая платформа МСП.РФ – государственная платформа поддержки предпринимателей. Платформа разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития при участии самих предпринимателей для предоставления доступа к необходимым сервисам и мерам поддержки в одном месте.

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