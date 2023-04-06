Bloomberg: Минфин США покидает разрабатывавший потолок цен на российскую нефть Бен Харрис

Советник президента США Джо Байдена и помощник главы американского минфина Джанет Йеллен по экономической политике Бен Харрис, участвовавший в разработке потолка цен на российскую нефть, покинул министерство. Об этом сообщает Bloomberg.

Харрис проработал около 4 лет с президентом. Агентство называет его «редким помощником администрации США». Отмечается, что он был близок как к Байдену, так и к Йеллен.

Помимо потолка цен на нефть РФ, Харрис также помог разработать экономический ответ на рецессию, вызванную пандемией коронавируса, а также писал речи для Йеллен.

По данным Bloomberg, Харрис покинул Минфин в связи с реорганизацией экономической команды президента Байдена. Пока неизвестно, какую должность он займет в будущем.

5 декабря 2022 года в действие вступила договоренность Евросоюза, стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Австралии о потолке цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель.

Ранее аналитическое агентство Kpler сообщало, что Россия поставила рекордный объем нефтепродуктов морем в марте вопреки эмбарго Евросоюза.