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Bloomberg: миллиардеры стали чаще покупать недвижимость в Дубае, чем в Лондоне

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bulgarihotels.com

Обеспеченные люди чаще предпочитают покупать недвижимость в Дубае, а не в Лондоне, пишет Bloomberg со ссылкой на главу одного из агентств недвижимости британской столицы.

Риелтор раскрыл детали своего разговора с одним из клиентов, неназванным миллиардером. Тот продает пентхаус в Белгравии (район в историческом центре Лондона).

«С Лондоном покончено», — заявил миллиардер.

Пентхаус оценивается владельцем в £28 млн (2,8 млрд руб.), Риелтор считает, что сумма завышена — на деле это — £20 млн (около 2 млрд руб.).По словам владельца, деньги для него несущественны.

Агент пояснил, что выбор его клиента также пал на Дубай — так как, что миллиардер не хочет платить налоги.

По британским законам, гражданин может не платить налоги на свои доходы за границей в случае, если имеет постоянное место жительства за рубежом.

Ранее стало известно, что доля россиян на рынке недвижимости Бахрейна выросла втрое в январе — марте 2023 года. Апартаменты площадью 70-100 кв. м с одной спальней у береговой линии с прямым выходом к пляжу можно приобрести за сумму от $650 тыс. Аналогичная недвижимость в Дубае в районах Dubai Harbour или Emaar Beachfront стоит от $1 млн за кв. м.

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