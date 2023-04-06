Две новые партии российских удобрений будут отправлены нуждающимся странам

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что две новые партии российских удобрений, заблокированные в европейских портах, сейчас готовятся и вскоре будут отправлены нуждающимся странам.

«Россия уже многое делает. Уже идут безвозмездные поставки российских удобрений наиболее нуждающимся странам», — указал российский представитель в разговоре с RT.

Планируется отправить 262 тысяч тонн российских удобрений, они были арестованы в портах Эстонии, Латвии, Бельгии, Нидерландов. Только в марте до Малави дошла первая партия удобрений. «Сейчас еще две партии готовятся и будут отправлены», — уточнил Вершинин.

В конце ноября 2022 года группа «Уралхим» заявила, что в портах Европы заблокировано более 260 тысяч тонн ее удобрений, которые она готова бесплатно поставить в африканские страны.

Ранее сообщалось, что российский производитель калийных удобрений «Уралкалий» подписал контракт с индийским импортером минеральных удобрений Indian Potash Limited (IPL) о поставке в порт южноазиатского покупателя хлористого калия до 30 сентября 2023 года по цене $422 за тонну.