Росконгресс: питьевая вода в перспективе может приносить России больше доходов, чем экспорт нефти

В обозримом будущем, в перспективе ближайших 25 лет питьевая вода сможет приносить российскому федеральному бюджету больше доходов, чем экспорт нефти. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад «Вершина айсберга: реальные перспективы экономики Арктики», подготовленный аналитиками Росконгресса.

«В полярных шапках Арктики и Антарктики находится примерно 70% водных ресурсов планеты, причем на Арктику приходится более половины от этого объема. На горизонте 25 лет необработанная пресная вода может стать более важной и прибыльной статьей российского экспорта, чем нефть», — говорится в материале.

В настоящее время Россия обладает наибольшими запасами пресной воды за полярном круге. Это объясняется значительным числом рек, впадающих в Северный Ледовитый океан, поясняют авторы доклада.

«В США (на Аляске) в Северный ледовитый океан не впадает ни одной крупной реки. В Канаде — 3. В России — 11. Ожидается, что к концу 21 века арктический речной сток увеличится на 30%. К этому же времени пресная вода может стать более ценным экспортным ресурсом, чем нефть», — заключается в статье.

28 января Минпромторг предложил ввести в России обязательную цифровую маркировку питьевой воды для детского питания. Согласно замыслу министерства, она должна начать действовать с 1 сентября 2023 года.