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В Москве стало почти вдвое меньше нового жилья с начала 2023 года

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

На столичном рынке новостроек с начала 2023 года появилось 15 новых проектов, при этом в четвертом квартале (октябрь — декабрь) 2023 года на рынок вышли 27 проектов. Об этом написало интернет-издание РБК со ссылкой на сообщение аналитиков компании «Бест-Новострой».

«По сравнению с четвертым кварталом 2022 года, когда на рынок вышло 27 проектов, предложение заметно сократилось. В конце прошлого года в семи проектах предлагались апартаменты, в 19 — квартиры, в одном проекте был зафиксирован смешанный формат», — сказали в компании.

Из 15 новых проектов с начала года, 13 пришлись на территорию Старой Москвы, еще два — в ТиНАО (совокупность Троицкого и Новомосковского административных округов). Три проекта — это жилье стандарт-класса, восемь — комфорт-класса, два бизнес-класса. Еще по одному относятся к недвижимости элит-класса и премиум-класса.

На прошлой неделе газета «Коммерсант» написала, что низкая покупательская активность и рост объема нераспроданного жилья в России привели к меньшему объему предложения со стороны застройщиков.

Во второй половине марта аналитики компании Asterus представили данные, согласно которым более половины ипотечных сделок на внутреннем российском рынке недвижимости совершаются с первоначальным взносом 15-20%.

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