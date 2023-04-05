«Ъ»: российские компании и региональные органы власти пытаются сохранить лицензии на западный софт

Российские компании и региональные органы власти пытаются найти способы сохранить лицензии на западный софт, включая Adobe, а также сходное компьютерное программное обеспечение. В рамках так называемой политики импортозамещения пока не удалось найти полноценные аналоги данным видам программ, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные электронных торговых площадок на предмет закупок лицензий на иностранные сервисы.

Руководство Adobе приняло решение остановить продажи собственных сервисов на внутреннем российском рынке после обострения конфликта на Украине в конце февраля 2022 года и отключила от подписок государственные средства массовой информации (СМИ). Аналогичным образом поступили и другие зарубежные разработчики программного обеспечения (ПО), уточняется в статье.

«Контрагентов, которые могли бы предоставить продление подписки на Adobe, искали БКС и структура «Ак Барс» («Ак Барс Цифровые технологии»). Аэропорт Краснодара 3 апреля объявил запрос цен на продление лицензий на Adobe Photoshop, Premiere Pro и Lightroom на год начиная с 1 мая. Продлением подписок в начале года озаботились и органы власти: например, 20–24 января администрация города Мурманска искала поставщика корпоративной подписки Adobe Creative Cloud, заканчивавшейся 31 января», — говорится в материале.

При этом ряд российских поставщиков ПО продолжает продавать лицензии на продление корпоративных подписок Adobe. Это происходит по соглашению с вендором — поставщиком, который продает и продвигает товары и услуги под собственным брендом или торговой маркой. Пик продлений обычно приходится на октябрь--ноябрь, пояснил глава направления «Графическое ПО» Softline Никита Корчагин.

31 января американский разработчик графического программного обеспечения Adobe открыл российским пользователям доступ к скачиванию части своего софта с официального сайта компании на русском языке. С ресурса можно скачать Acrobat Pro — решение для работы с файлами формата PDF, а также редактор фотографий и изображений Adobe Photoshop Express и другие бесплатные программы, к примеру, Adobe Creative Cloud.